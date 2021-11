Somaglia (Lodi), accusa un malore e muore in autogrill: 52enne era in viaggio con la famiglia (foto ANSA)

Una tragedia è avvenuta presso l’autogrill di Somaglia (Lodi), sull’Autostrada: un uomo di 52 anni è deceduto a causa di un improvviso malore che non gli ha lasciato scampo.

Muore in autogrill a Somaglia: era in viaggio con la famiglia

La vittima si trovava in viaggio con la famiglia: con lui infatti c’era anche il figlio e la moglie. Era residente nelle Marche e stava viaggiando verso Milano lungo l’A1 quando è entrato nell’area di sosta est lodigiana, all’altezza del comune di Somaglia, per una sosta. L’uomo si è allontanato per andare ai servizi ma si è improvvisamente sentito male e accasciato su un muretto. E’ così partita la chiamata al 118.

Vani i soccorsi

Immediato l’invio di un’ambulanza e di un’auto medica per soccorrere l’uomo, ma all’arrivo dei sanitari non c’era già più nulla da fare. I tentativi degli operatori di rianimare il 52enne sono stati purtroppo vani e al medico di turno non è toccato altro che constatare il decesso.