Sommariva del Bosco, altre 6 mucche morte. Altre dieci mucche si sono sentite male a Sommariva del Bosco, in provincia di Cuneo, dopo aver mangiato il sorgo giovane, praticamente un veleno quando ci sono condizioni di siccità come quelle attuali.

Sono stramazzati a terra, come quelle 50 mucche decedute il 6 agosto. Stavolta cinque capi sono stati salvati, per altri sei non c’è stato niente da fare.

Le analisi hanno confermato quanto gli allevatori avevano capito con l’esperienza. Le 50 mucche di razza piemontese morte il 6 agosto a Sommariva sono state avvelenate mangiando il sorgo, una graminacea che contiene naturalmente una sostanza tossica nella prima fase di crescita, ma che aumenta in quantità quando c’è siccità.

“Intossicazione acuta da acido cianidrico”

I bovini sono morti per “un’intossicazione acuta da acido cianidrico, derivata dall’ingestione della “durrina”, presente nelle sole piante giovani – in attivo sviluppo – del sorgo” emerge dopo le indagini e gli interventi condotti dai veterinari dell’Istituto zooprofilattico sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta (Izsplv), Asl Cn2, e da veterinari privati.

Le analisi sono state eseguite dall’Izsplv in collaborazione con l’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna. Il pronto intervento di veterinari dell’Istituto e privati, viene riferito, ha permesso di salvare 25 capi nell’allevamento di Sommariva del Bosco.

E in serata e nella nottata tra l’11 e il 12 agosto, grazie all’uso di un antidoto, anche 6 in uno di Bra e 5 in un altro di Moretta. Negli stessi allevamenti e per la stessa causa però sono morti 4 bovini a Bra e 5 a Moretta.