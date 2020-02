SONDRIO – Prima ha aggredito una donna per strada, poi ha tentato di mordere un poliziotto giunto in soccorso della vittima. E’ accaduto lunedì 24 febbraio a Sondrio.

Erano le 19 circa, quando l’uomo, un 29enne originario del Mali, ha attaccato senza una apparente ragione una 55enne che ha incrociato il suo cammino in piazzale Toccalli. Le ha sferrato un pugno in pieno volto, procurandole un trauma facciale giudicato guaribile in 25 giorni. Alla scena hanno assistito alcuni passanti che hanno subito raggiunto un agente della stradale che si trovava nelle vicinanze.

Il poliziotto, corso sul posto, si è subito prodigato in aiuto della donna, trovata in stato di choc. A quel punto il 29enne si è scagliato come una furia contro di lui, tentando di mordergli la mano sinistra. Nonostante la forte resistenza l’agente è riuscito a contenerlo fino all’arrivo dei rinforzi. L’uomo si trova ora in carcere, in attesa di giudizio.

Fonte: Il Giornale