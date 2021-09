Sondrio, aggredisce guardie e un carabiniere in tribunale: non voleva mettere la mascherina (foto ANSA)

Un 25enne ha aggredito due guardie giurate e un carabiniere corso in aiuto, nel tribunale di Sondrio. L’uomo ha sferrato un pugno a una guardia che gli aveva chiesto di indossare la mascherina.

Aggredisce guardie e un carabiniere in tribunale a Sondrio

Ancora da chiarire con esattezza quanto accaduto. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che il 25enne dando in escandescenza, per motivi ancora da chiarire, avrebbe colpito con violenza le guardie giurate presenti. Anche un carabiniere, corso in aiuto, è stato aggredito, rimanendo leggermente ferito. L’aggressore, che avrebbe sferrato anche un violento pugno, a fatica è stato immobilizzato e poi condotto nel vicino carcere di via Caimi.

Giovane arrestato dopo aggressione in tribunale

Sul luogo della violenza oltre a guardie giurate e carabinieri anche gli agenti della polizia di stato. Intervenute anche un’ambulanza ed un’auto medica, giunte per prestare soccorso ai feriti. Una volta fermato il ragazzo, ammanettato con difficoltà, è stato condotto presso la vicinissima casa circondariale.