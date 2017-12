MILANO – Voleva fare una strage. “Ne dovevo ammazzare tanti” sono infatti le parole che Michele Bordoni ha pronunciato sabato al momento del suo arresto dopo aver travolto con la sua auto alcuni visitatori del mercatino di Natale a Sondrio. Il 27enne, finito prima in ospedale e da domenica in cella, è accusato di tentata strage in quanto dalla ricostruzione di inquirenti e investigatori emerge che la sua intenzione sarebbe stata quella di uccidere indistintamente più persone.

Michele Bordoni, 27 anni, era sotto l’effetto di alcol e droga quando ha travolto i passanti ferendone quattro. Secondo l’Ansa, si presume che il giudice fisserà l’interrogatorio di Bordoni martedì.

Intanto investigatori e inquirenti stanno ricostruendo come il giovane abbia trascorso le ultime ore prima di piombare con la sua macchia sui visitatori del mercatino natalizio. Da quanto è stato riferito da fonti giudiziarie non risulta sia stato mai in cura per problemi psichiatrici.