SONDRIO – Un uomo alla guida di un’auto si è lanciato contro la folla che stava passeggiando nel mercatino di Natale di Sondrio. L’autista, un italiano probabilmente ubriaco, ha investito alcune persone con la sua Toyota Yaris nella centralissima piazza Garibaldi nel pomeriggio del 9 dicembre. Almeno quattro le persone ferite, di cui una in modo grave.

L’uomo è stato subito bloccato dalla polizia dopo aver tentato di fuggire a piedi ed è stato portato in questura. Si tratta di un italiano che vive in zona e che era ubriaco al momento dell’investimento dei passanti nella zona pedonale del centro di Sondrio, scrive l’Ansa.

Al momento sarebbero tre le persone ferite, la più grave una donna di 44 anni che è in prognosi riservata, oltre al conducente dell’auto. L’uomo è stato bloccato ed è ora piantonato in ospedale dove sarà sottoposto ad esami per verificare se fosse anche sotto l’effetto di droga.

L’uomo è stato arrestato per tentato omicidio e sarebbe in stato di alterazione mentale, tanto che prima di essere ricoverato avrebbe farfugliato parole incomprensibili. Ora la Procura ha disposto perquisizioni nella sua casa. Ora è sottoposto ad accertamenti in ospedale. Fonti della questura escludono che si sia trattato di un atto terroristico, anche se le indagini sono in pieno svolgimento. Sul caso lavora anche la Digos della locale questura.