Sonia Di Maggio, uccisa a coltellate a Minervino di Lecce: l’ex l’ha ammazzata per strada davanti al fidanzato

Sonia Di Maggio è stata uccisa a coltellate a Minervino di Lecce. La ragazza, 29 anni, originaria di Rimini, è stata ammazzata per strada in località Specchia Gallone. E’ stata uccisa davanti al suo fidanzato. Per l’omicidio è stato fermato l’ex compagno di Sonia.

Aggiornamento ore 9.10

Stando alle testimonianze, il fidanzato di Sonia si sarebbe scagliato contro l’ex. Per questo Sonia avrebbe cercato di difendere l’attuale ragazzo. E l’ex l’avrebbe accoltellata a morte. Ora è caccia all’uomo. Le ricerche si concentrano tra Puglia e Campania.

Infatti l’ex fidanzato di Sonia Di Maggio è uscito recentemente da un istituto psichiatrico di Aversa ed è di origini campane.

Sonia Di Maggio: ex fidanzato catturato alla stazione di Otranto

È stato catturato questa mattina il presunto responsabile dell’omicidio di Sonia Di Maggio. Si tratta dell’ex fidanzato della giovane, un 39enne di Torre Annunziata (Napoli). Sarebbe stato fermato dagli agenti del commissariato di Otranto, mentre a piedi cercava di raggiungere un mezzo con il quale allontanarsi dal Salento.

L’arrestato è un 39enne di Torre Annunziata (Napoli), con precedenti penali. Aveva ancora gli indumenti e lo zainetto che indossava al momento del delitto quando è stato fermato dagli agenti del commissariato di Otranto nei pressi della stazione ferroviaria. L’arma del delitto non è stata ancora trovata. A quanto si apprende da fonti investigative, era da poco uscito dal carcere dove era finito per aver ferito a coltellate un parcheggiatore abusivo durante una lite.

Sonia Di Maggio, uccisa a coltellate a Minervino di Lecce

Sonia Di Maggio, 29 anni, era originaria di Rimini. Da qualche tempo viveva in Salento con il fidanzato. E’ stata uccisa in località Specchia Gallone, a Minervino di Lecce, in via Pascoli, vicino alla Chiesa di San Biagio. La ragazza al momento del delitto si trovava per strada con il fidanzato.

L’ex di Sonia Di Maggio è originario della provincia di Napoli

Della provincia di Napoli è l’uomo sulle cui tracce sono i poliziotti del commissariato di Polizia di Otranto che hanno avviato le indagini per competenza territoriale. Gli accertamenti si starebbero concentrando sull’ex fidanzato della vittima. Ex fidanzato che, come detto, fino a poco tempo fa era rinchiuso in un istituto psichiatrico.

L’omicidio di Sonia Di Maggio