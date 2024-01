“Sono stato morso da una vipera”, grave un 32enne

Era in campagna a spostare legna quando all’improvviso è stato morso da una vipera. Sfortunato protagonista della vicenda un uomo di 32 anni del Novarese, ricoverato ora in prognosi riservata all’ospedale Santissima Trinità di Borgomanero (Novara). È stato lui stesso a chiamare i soccorsi.

La prima ricostruzione

È accaduto nella tarda mattinata di oggi, quando si trovava in campagna fra i Comuni di Dormelletto e Borgo Ticino nell’Alto Novarese e mentre stava spostando dei ciocchi da una catasta di legna ha sentito di essere stato morsicato. Ai soccorritori del 118 ha parlato di una vipera, un evento inusuale date le temperature di stagione, che raramente permettono alle vipere di essere attive in questo periodo e che in questi giorni non sono particolarmente rigide, ma nemmeno tanto alte da rendere il fatto scontato. In ospedale, oltre alle cure, sono in corso ora accertamenti per verificare se si tratti davvero di una vipera e a togliere ogni dubbio potrebbero essere esami tossicologici sul tipo di veleno da parte dell’Asl Novara.