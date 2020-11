L’ospedale chiama la famiglia sbagliata comunicando la morte di un uomo. I parenti preparano il funerale, poi vanno in ospedale e lo trovano vivo a fare colazione.

A Sora un uomo viene dato per morto ma in realtà è vivo. Il personale infatti comunica a moglie e figli che il loro congiunto ricoverato in ospedale a Sora (Frosinone) è morto. A quel punto la famiglia dell’uomo in preda al dolore si attiva per organizzare il funerale e fa attaccare i manifesti funebri in tutto il paese.

Poi la scoperta. L’uomo in realtà è vivo. Arrivati in ospedale infatti lo hanno trovato tranquillo a fare colazione a letto, nel reparto dove era ricoverato. C’è stato quindi uno scambio di persona.

Come scrive Frosinone Today, i primi dubbi sono arrivati quando la ditta di onoranze funebri ha inviato ai figli e alla moglie, la foto dell’uomo vestito e sistemato per il funerale. Ma quel corpo non è del loro caro.

Morto a Sora? No, la ferita di guerra toglie ogni dubbio

A quel punto la salma è stata spogliata in cerca di una ferita di guerra che ha l’uomo. Ferita che però non c’è e quindi si tratta di uno scambio di persona. Un sospiro di sollievo per tutta la famiglia e i conoscenti dell’uomo. Un po’ meno per altre persone che ora dovranno essere contattate per segnalare il decesso. (Fonte Frosinone Today).