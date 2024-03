Sorprende un uomo a urinare davanti casa e lo accoltella

Un uomo è stato sorpreso mentre urinava vicino all’ingresso di una casa, scatenando una lite che è poi degenerata in un’accoltellamento. L’incidente è avvenuto ieri sera, domenica 10 marzo, in via Circonvallazione Casilina a Roma, quando gli agenti sono intervenuti per soccorrere un cittadino senegalese di 43 anni ferito da un’arma da taglio all’interno della coscia. L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Giovanni. Poco dopo, l’aggressore è stato identificato come un italiano di 44 anni. I due uomini hanno iniziato a litigare dopo che il senegalese è stato sorpreso mentre urinava davanti all’ingresso della casa del presunto aggressore. La discussione si è poi trasformata in un attacco con il coltello. L’italiano è stato denunciato per lesioni aggravate e porto d’armi senza licenza. Il coltello è stato sequestrato.