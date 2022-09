Sottomarino nucleare russo tra Sicilia e Malta, aerei Nato lo seguono dall’alto

La Russia avrebbe schierato nel Mediterraneo un sottomarino nucleare, che in queste ore sta viaggiando nelle acque tra la Sicilia e Malta. Secondo il media NavalNews, si tratterebbe di un sottomarino d’attacco probabilmente dotato di missili da crociera.

La notizia, seppur non confermata da fonti ufficiali, sembra aver avuto riscontro visto che, per tutta la giornata di ieri, due aerei di pattugliamento della Us Navy hanno sorvolato un piccolo tratto di mare, viaggiando in cerchi concentrici. Le rotte sono state tracciate dai radar, che hanno svelato il lavoro di monitoraggio dei jet Boeing P8.

Sottomarino nucleare russo tra Sicilia e Malta

Non è chiaro da quanto tempo il sottomarino operi nell’area, ma secondo la testata online potrebbe essere stato dislocato per sostituire l’incrociatore russo Marshal Ustinov che ha lasciato il Mediterraneo il 24 agosto.

“Al momento non è noto di che tipo di sottomarino si tratti – scrive NavalNews -. Siamo sicuri che sia a propulsione nucleare. La Russia ha già schierato sottomarini a propulsione nucleare nel Mediterraneo, ma non di frequente. Nel contesto attuale, è legato alla guerra in Ucraina. E anche alle recenti tensioni fra Serbia e Kosovo”.

Il sottomarino russo nel Mediterraneo

Secondo la testa BlackSeaNews, si tratterebbe del sottomarino K-266 Orel, uno dei sottomarini Oscar II ancora in servizio nella Flotta del Nord russa. Questo mezzo è stato modernizzato nel 2017 per i missili Onyx. Ieri, per diverse ore, nell’area dove sarebbe stata identificata la presenza del sottomarino russo si è notata un’intensa attività dell’aeronautica americana.