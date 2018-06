VIBO VALENTIA – E’ stato ucciso per nascondere i rifiuti tossici? Gli inquirenti sono certi di aver chiuso il cerchio sull’omicidio di Saoumayla Sacko. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Il giovane maliano attivista dell’Usb è stato ucciso sabato sera a colpi di lupara a San Calogero nella ex fabbrica La Fornace. Un posto sotto sigilli dal 2011, quando i carabinieri scoprirono che in quell’area venivano interrati rifiuti pericolosi e tossici provenienti fra l’altro dalle centrali termoelettriche a carbone. Un inquinamento tanto profondo da costringere a estirpare alcuni agrumeti attorno allo stabilimento. Sacko infatti è stato ucciso mentre dalla fabbrica abbandonata stava prendendo delle lamiere.

A sparare alla testa del migrante sarebbe stato proprio il nipote di uno dei soci dell’ex fabbrica sequestrata. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri che sono arrivati a lui grazie anche alle testimonianze di due maliani che la notte del delitto erano con Sacko. L’uomo è proprietario di un piccolo negozio nel paese di San Calogero, già noto alle forze dell’ordine anche per le sue frequentazioni. In un’occasione infatti sarebbe stato fermato mentre si trovava in auto con un rampollo del potente casato di ‘ndrangheta dei Mancuso.

“Non abbiamo elementi per parlare di razzismo – ha spiegato il procuratore di Vibo Valentia Bruno Giordano – c’è sicuramente un dato culturale che si fa evidente in alcune zone come questa in cui il forestiero, fosse anche di un paese vicino, non è gradito soprattutto se mette il naso in quelli che vengono ritenuti, anche a torto, affari propri”. Le indagini comunque proseguono, si vaglia anche la possibilità che l’uomo possa aver agito con il supporto di qualche altra persona.