VICENZA – È stato prima attirato in trappola con una scusa, quindi picchiato da quattro ragazzi. È successo a Sovizzo, in provincia di Vicenza, nei giorni scorsi quando un 13enne è stato costretto a rivolgersi alle cure dell'ospedale di Arzignano, accompagnato dal padre.

Pare che all’origine del pestaggio ci fosse il fatto che il ragazzino aveva il numero di telefonino dell’amichetta di uno degli altri quattro, cosa non gradita. E così il branco di bulli, ha deciso di fargliela pagare. La procura dei minori di Mestre, dopo la denuncia ai carabinieri ha aperto un’inchiesta.