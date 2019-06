VIBO VALENTIA – L’auto su cui viaggiavano si è schiantata contro un camion sulla Trasversale delle Serre nel territorio di Spadola, in provincia di Vibo Valentia. Tre ragazzi tra i 19 e i 23 anni di Soriano Calabro sono morti nello scontro, mentre un’altra persona a bordo della vettura è rimasta gravemente ferita. L’autista del camion invece è rimasto ferito in modo non grave.

Secondo una prima ricostruzione, Salvatore Farina, di 21 anni, un suo cugino omonimo di 23 e Natale Chiera, di 19 anni stavano tornando all’alba del 23 giugno a casa dopo una serata passata in discoteca. Con loro anche un altro ragazzo di 23 anni, che ha riportato diverse fratture ed è stato ricoverato all’ospedale di Catanzaro.

L’impatto tra i due mezzi è avvenuto in un tratto dell’importante arteria viaria che collega le Serre e Preserre vibonesi con la zona del Soveratese. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia stradale che ha avviato gli accertamenti per risalire alla dinamica dell’incidente stradale.

La notizia della morte dei tre ragazzi ha gettato nella costernazione e nello sconforto le famiglie e tutta la comunità di Soriano Calabro. A causa dell’incidente l’arteria è stata temporaneamente chiusa al traffico dall’Anas all’altezza di Simbario e il traffico è provvisoriamente deviato in loco sulla viabilità locale. Il personale Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per la riapertura in sicurezza della strada. (Fonte ANSA)