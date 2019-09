SPADOLA (VIBO VALENTIA) – Un uomo di 69 anni è morto a Spadola, piccolo centro vicino a Serra San Bruno (Vibo Valentia), a causa di una esplosione nella sua casa forse provocata da una bombola del gas.

La deflagrazione ha provocato seri danni all’edificio, in via Teodoro Mesimerio, ed il boato è stato avvertito anche nei centri vicini. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, gli agenti di polizia e i vigili del fuoco del distaccamento di Serra San Bruno. La zona è stata messa in sicurezza. Quando i soccorritori sono entrati nell’abitazione, l’uomo, che viveva da solo, era ormai senza vita.

Sull’esplosione è stata aperta un’indagine: si intende capire se l’incidente sia stato una casualità oppure un suicidio. L’uomo, infatti, già un’ altra volta aveva tentato, non riuscendoci, di togliersi la vita, riferisce La Gazzetta del Sud.

Fonti: Ansa, Agi, la Gazzetta del Sud