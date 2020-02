ROMA – Si trova in rianimazione all’ospedale Spallanzani un uomo, un anziano paziente irlandese da ieri sera sotto il controllo dei medici. Rischia di essere il primo morto in Italia da Coronavirus. Nel mondo, a parte i più di trecento decessi in Cina, solo a Manila se ne è registrato uno. Tuttavia è ancora prematuro attribuire al virus le condizioni, disperate, del paziente straniero. Bisogna attendere i risultati del test cui è stato sottoposto. E’ chiaro che l’eventuale positività alzerebbe ulteriormente il livello di ansia rispetto alla diffusione dell’epidemia cominciata nella città cinese di Wuhan.

Ma l’uomo, da quanto è stato ricostruito, non dovrebbe avere le caratteristiche di “possibile caso” di coronavirus, in quanto non risulterebbero collegamenti con la Cina o con potenziali malati.

“È ricoverato presso la struttura un paziente straniero, arrivato in tarda serata ieri in condizioni compromesse e attualmente si trova in rianimazione. Al paziente è stato somministrato anche il test per il nuovo Coronavirus e si attendono i risultati che verranno comunicati non appena disponibili”. È quanto si legge nel bollettino medico dello Spallanzani diramato oggi.

Di seguito il Bollettino pubblicato dalla Direzione Sanitaria dello Spallanzani 3 febbraio 2020

In questo momento sono ricoverati presso l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani 19 pazienti e sono tutti sotto osservazione. Di questi, 2 sono la coppia di coniugi cinesi positivi al test del nuovo coronavirus. Le loro condizioni generali di salute sono stazionarie, entrambi presentano polmonite virale con interessamento alveolo interstiziale bilaterale. È ricoverato presso la struttura 1 paziente straniero, arrivato, in tarda serata di ieri, in condizioni compromesse e attualmente si trova in rianimazione. Al paziente è stato somministrato anche il test per il nuovo coronavirus e si attendono i risultati che verranno comunicati non appena disponibili. Sono 20 i pazienti ancora sotto osservazione presso l’Istituto Spallanzani che hanno avuto contatto con la coppia cinese positiva all’infezione da nuovo coronavirus. Le loro condizioni di salute sono buone e resteranno in quarantena fino al termine del periodo previsto dalle procedure. Sono invece già stati dimessi 20 pazienti dopo il risultato negativo dei test per la ricerca del nuovo coronavirus. Tra questi ci sono l’uomo di nazionalità rumena e la donna di nazionalità cinese residente a Frosinone. In caso di evoluzioni del quadro clinico o di nuovi test, verranno dati ulteriori aggiornamenti.