Sparatoria a Gallipoli: giovane di 21 anni fa fuoco con una mitragliatrice all’ingresso di un residence per spaventare la ex (foto Ansa)

Sparatoria a Gallipoli (Lecce), in Salento, lunedì 9 agosto, poco dopo le 5 di mattina. Un giovane di 21 anni ha fatto fuoco con una mitragliatrice circa 16 colpi ad altezza d’uomo, diretti contro le colonne dell’ingresso principale del residence Coppola, in via Kennedy, in centro città.

La sparatoria a Gallipoli

Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, il giovane avrebbe sparato per spaventare un gruppo di persone tra le quali c’era anche la sua ex fidanzata in compagnia del nuovo compagno. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.

Aperta un’inchiesta

L’area colpita dall’uomo è stata delimitata con nastri e interdetta al traffico per consentire i rilievi dei carabinieri, che hanno già avviato le indagini e acquisito i filmati registrati dalle videocamere di sorveglianza presenti nella zona.