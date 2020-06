Dopo la sparatoria, racconta ancora Brescia Today, “i due avrebbero avuto la peggio e si sono allontanati.

Ma non per arrendersi, quanto piuttosto – così sembra – per recuperare l’arma con cui poi hanno sparato”.

“Dalle analisi balistiche – è il racconto degli investigatori riportato da Brescia Today – si presume non volessero colpire nessuno: ma uno dei proiettili avrebbe rimbalzato sull’asfalto fino a ferire un 27enne di nazionalità albanese.

Il 30enne e il 40enne sono ora accusati di rissa aggravata, lesioni personali e detenzione e porto abusivo di arma da fuoco.

A sparare sarebbe stato il 30enne, attualmente in carcere, mentre il 40enne è ai domiciliari”. (Fonte: Brescia Today).