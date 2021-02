Sparatoria in zona Tor Bella Monaca a Roma: ferita di striscio da colpo di pistola un’anziana (foto Ansa)

Spari in strada a Tor Bella Monaca, quartiere della periferia est di Roma. Un’anziana che passava di lì è stata ferita di striscio da un colpo di pistola.

E’ accaduto in via Aspertini verso le 15 di sabato 27 febbraio, nei pressi di una tabaccheria e una sala scommesse: sul posto è intervenuta la Polizia che ha avviato le indagini.

Aggiornamento delle 18,11

Cento metri più in là della sparatoria, la Polizia ha trovato la pistola usata nella sparatoria. Gli agenti hanno anche fermato un 33enne: dovrebbe essere stato lui a sparare e ferire l’anziana.

Si tratta,scrive l’Ansa, di un giovane della zona con precedenti. A quanto ricostruito finora dagli investigatori, avrebbe litigato per strada con un altro e quando quest’ultimo è scappato lui ha sparato ferendo di striscio l’anziana.

Sparatoria a Tor Bella Monaca: la donna, 80 anni, non è grave

A spararsi sono stati due uomini che si sono poi allontanati. La donna, una 80enne, non è grave.

Subito soccorsa da un’ambulanza del 118 che è giunta sul posto immediatamente, è stata trasportata in ospedale. La donna non sarebbe in gravi condizioni.

Tor Bella Monaca, colpo di pistola destinato a uno dei due uomini coinvolti

Il proiettile era destinato a uno dei due uomini coinvolti nella lite: il colpo ha ferito fortunatamente solo di striscio la donna.

A soccorrere l’anziana di 80 anni rimasta in terra alcuni residenti, gli stessi che hanno chiamato immediatamente il 112.