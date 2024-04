Spari al parco giochi a Napoli, mamme e bambini in preda al panico: ferita alla gamba una donna

Una donna di circa 50 anni, incensurata, è rimasta ferita da un solo colpo di pistola mentre si trovava nel parco giochi di piazza Italia, nel quartiere Fuorigrotta di Napoli. Panico tra i presenti, anche perché nel parco c’erano dei bambini intenti a giocare sulle giostrine. Ferita alla coscia sinistra, la donna è stata portata al vicino ospedale San Paolo per le prime cure: non è in pericolo di vita. Uno dei presenti si è sfilato la cinta e l’ha usata come laccio emostatico nel timore che fosse colpita l’arteria femorale. La donna ha perso molto sangue ed ha urlato: molti le sono rimasti vicino e l’hanno aiutata fino all’arrivo dei sanitari e della Polizia.

Ignoti gli autori e ancora da chiarire le modalità dell’accaduto, in particolare se la donna fosse o meno l’obiettivo di chi ha sparato. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato d’urgenza una riunione del comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza, parlando di “episodio gravissimo”. Sono intanto scattate le indagini. Si esclude che possa essersi trattato di una stesa, ossia i raid intimidatori condotti dalla camorra sparando in aria all’impazzata. La Polizia ha ascoltato i testimoni ed esaminerà le telecamere di sorveglianza. Sul luogo del ferimento è stato trovato anche un casco da motociclista. Potrebbe essere stato lasciato da chi ha esploso il colpo di pistola, anche se per ora non c’è nemmeno certezza sul numero di coloro che avrebbero agito.