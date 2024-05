Spaventa i bambini con un bastone al parco e dà un pugno ad un vigile urbano: arrestato a Milano

Spaventava, agitando un bastone, i bambini e i loro genitori in un parco di via Candiani a Milano. Quando, nel pomeriggio di lunedì 29 aprile, sono intervenuti gli agenti della Questura e della Polizia locale ha colpito con un pugno un vigile urbano che ha riportato ferite giudicate guaribili in cinque giorni. E’ così stato arrestato per resistenza e lesioni un italiano di 34 anni con precedenti penali.