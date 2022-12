Spese di Natale: pagamenti col pos vanno accettati sempre, oppure c’è la multa

Mentre si discute di quale sarà la soglia minima per accettare obbligatoriamente i pagamenti con il pos, in molti si sono dimenticati che fino al prossimo anno vige ancora la vecchia legge. E non è cosa da poco visto che andiamo incontro alle spese di Natale. La vecchia legge non ha una soglia minima, quindi fino a gennaio 2023 i pagamenti con il pos vanno accettati sempre e comunque, a prescindere da quanto sia la spesa. I commercianti che non accettano i pagamenti con bancomat o carte di credito, sempre fino a fine anno, possono ricevere una multa.

Pagamenti con il pos: cosa accade da gennaio

Al momento sappiamo solo che sarà inserita una soglia oltre la quale i commercianti non potranno rifiutare i pagamenti con il pos. Ma quale sia questa soglia per ora non si sa. Da zero a 30 euro, fino a 60 euro, poi si è tornati indietro: si va comunque di nuovo verso una riduzione della soglia oltre la quale è obbligatorio accettare i pagamenti con carte e bancomat. La retromarcia del governo esce fuori direttamente dall’agendina di Giorgia Meloni, che la presidente del Consiglio apre idealmente lanciando la rubrica social ‘#gliappuntidiGiorgia’.

La spesa minima

C’è appunto l’innalzamento della spesa minima oltre cui scattano le multe per i commercianti che rifiutano l’uso del Pos: era 30 euro nelle prime bozze, il doppio nel testo finale, e ora è in valutazione la nuova soglia. “Quella dei 60 euro è indicativa, per me – ammette Meloni – può essere anche più bassa. C’è ovviamente un’interlocuzione con la Commissione Ue, perché il tema del pagamento elettronico è fra gli obiettivi del Pnrr, bisogna vedere come andrà a finire”. L’indicazione da Bruxelles è attesa a breve, secondo fonti di governo. La leader di FdI rivendica comunque la ratio di una norma pensata per tutelare i commercianti dalle commissioni bancarie. Insomma al momento una soglia precisa non c’è, ma fino al 2023 i pagamenti con il pos dovranno sempre essere accettati.