PORDENONE – Schianto letale tra Spilimbergo e Sequals nel pomeriggio del 4 dicembre. Un autocarro e una vettura si sono scontrati sulla strada regionale 177, all’altezza dello svincolo di Tauriano: il conducente del mezzo pesante è morto, mentre l’altro autista è rimasto ferito.

L’incidente mortale è avvenuto intorno alle 18,30 di lunedì, scrive Paolo Treppo sul Gazzettino, e all’arrivo dei soccorsi per l’autista dell’autocarro non c’era nulla da fare. La strada tra Spilimbergo e Sequals è stata chiusa al traffico per permettere la rimozione dei mezzi e per i rilievi del caso:

“Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Spilimbergo, si sono scontrati una autovettura confotta da F.Z. di 35 anni, e un autocarro da 35 quintali. Ad avere la peggio il conducente della vettura che è morto per le gravissime ferite riportate nell’incidente stradale. Il tremendo schianto si è verificato in prossimità dello svincolo di Tauriano. La strada è sta chiusa chiusa in entrambe le direzioni per la rimozione dei mezzi incidentati, posti sotto sequestro su disposizione della autorità giudiziaria di Pordenone. Sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi danneggiati dal grave incidente e per la bonifica della carreggiata. Sulla sr 177 il personale medico che ha soccorso l’autista dell’autocarro che non sarebbe in pericolo di vita”.