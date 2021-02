Un giovane di 28 anni, Simone Corso, originario di Rombiolo in provincia di Vibo Valentia, è morto in un incidente stradale avvenuto nella vicina Spilinga.

Simone Corso era alla guida della propria automobile, una Volkswagen Gold.

L’auto, ad un certo punto è finita fuori strada presumibilmente a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia.

Incidente stradale a Spilinga, la vettura di Corso si è ribaltata La vettura si é ribaltata, uscendo di strada e finendo la sua corsa in un terreno.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente, insieme ai vigili del fuoco. Il personale del 118, giunto anch’esso sul posto, non ha potuto fare nulla per salvare la vita a Simone, il cui decesso è stato istantaneo.

Incidente mortale a Casal Velino (Salerno): a perdere la vita un bambino di 4 anni

Nella giornata di ieri, a Casal Velino in provincia di Salerno è avvenuto un altro incidente mortale.

A perdere la vita è stato un bambino di 4 anni. L’incidente stradale è avvenuto nel piccolo centro: il piccolino si trovava a bordo di un’automobile insieme con alcuni familiari quando, per cause in corso di accertamento, la vettura è finita fuori strada.

Intorno alle 13 e 30, presumibilmente tornando da scuola, insieme alla mamma e alla sorellina il piccolo viaggiava a bordo di una Kia. In località Verduzio l’auto sarebbe sbandata fino a sbattere su una cunetta adiacente la carreggiata prima di finire la corsa nel canale.

Il bambino sarebbe balzato fuori dall’abitacolo. Per lui non c’è stato nulla da fare se non costatarne il decesso. Da stabilire se i dispositivi di protezione (seggiolino e cinture) fossero a norma.

I soccorsi dei sanitari del 118 sono risultati vani per il bimbo mentre la madre è ricoverata in gravi condizioni.