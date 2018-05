VENEZIA – Dimenticano 45mila euro sul bus, ma hanno la fortuna di imbattersi in un irreprensibile conducente dell’Actv che, notato il borsone abbandonato, lo ha consegnato alla polizia locale. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] È successo a Spinea, in provincia di Venezia. Il ritrovamento del borsone e della somma di 45.050 euro è stata verbalizzata e i contanti custoditi nelle casseforti del comando.

Venerdì mattina, 11 maggio, a Marghera due commercianti cinesi si sono presentati alla polizia per denunciare la scomparsa del borsone. Collegati i due episodi e fatte le opportune verifiche, il borsone e il suo contenuto è stato restituito.

Se ce ne saranno i presupposti, l’intero incartamento dell’operazione potrebbe ora essere trasmesso alla Guardia di finanza per le ulteriori verifiche.