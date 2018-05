ROMA – Un nuovo gioco da follia adolescenziale, un inedito passatempo per bulletti annoiati, è stato segnalato in Veneto. dalle parti di Spinea: i ragazzi aspettano ai lati della carreggiata il passaggio di automobili prima di buttarsi sulle strisce provocando l’inevitabile brusca frenata. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play]Se va bene, e finora non si registrano incidenti. Però lo scherzo è davvero brutto e pericoloso. Oltre che idiota: lazzi e insulti agli attoniti automobilisti che osano chiedere di spostarsi o semplicemente li rimproverano.

Quindi la fuga, accompagnate da sciocche risate. In via Roma a Spinea, alcuni adolescenti del posto si divertono così.