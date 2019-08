SPINEA (VENEZIA) – Un sorpasso azzardato, due auto che sbandano, il camion che sopraggiunge inchioda e la Ferrari che lo segue gli finisce sotto: è l’incidente avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 14 agosto sulla autostrada A4 all’altezza del casello di Spinea, in provincia di Venezia.

Secondo i primi rilievi sulla dinamica dell’incidente, ad innescare la carambola intorno alle 15:30 sarebbe stato un sorpasso azzardato fra una Bmw ed un’altra auto. La manovra ha costretto il conducente del tir che seguiva a frenare e sterzare bruscamente, finendo di traverso sulla strada. A quel punto una Ferrari che sopraggiungeva è finita contro quel camion diventato improvvisamente come un muro perpendicolare alla strada.

Quasi miracolosamente la coppia a bordo della fuoriserie è rimasta illesa. A salvarli probabilmente sono state la velocità moderata e la forma affusolata e bassa dell’auto, che si è conficcata sotto il mezzo pesante, preservando la struttura portante dell’abitacolo.

Nello schianto marito e moglie si sono fatti solo qualche escoriazione. Ma la paura è stata grande. Tutti i conducenti coinvolti nello schianto sono stati sottoposto all’alcoltest, come da prassi, risultando tutti negativi.

Per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza dell’area il traffico è stato deviato per alcune ore: solo alle 20 il passante è stato riaperto, ma solo su due corsie. La situazione è però tornata alla piena normalità alle 21. (Fonte: Leggo)