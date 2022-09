Un uomo ha ucciso la moglie a coltellate, l’episodio è avvenuto a Spinea, in provincia di Venezia. L’omicida è stato arrestato dai Carabinieri. L’uomo, di origini straniere, è stato poi interrogato dai carabinieri. In quel momento nella casa si trovava anche il figlio piccolo della coppia.

L’omicidio è l’epilogo di una lite familiare. La coppia, lei di 41 anni e lui 35enne, entrambi moldavi, non era nuova a litigi violenti e, secondo i vicini, l’uomo avrebbe picchiato in più occasioni la compagna. Stanotte l’omicidio, nessuno si è accorto di nulla fino all’alba, che ha portato all’arresto dell’uomo che, sentito dai Carabinieri, si è avvalso della facoltà di non rispondere.