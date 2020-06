Spinetoli, ex carabiniere Antonio Cianfrone ucciso: fermata una coppia (foto Ansa)

SPINETOLI (ASCOLI PICENO) – Marito e moglie, residenti a Spinetoli (Ascoli Piceno), sono stati fermati dai carabinieri, che hanno eseguito un provvedimento emesso dalla procura di Ascoli Piceno.

Sono ritenuti responsabili dell’omicidio aggravato di Antonio Cianfrone, ucciso a colpi di pistola mercoledì scorso, mentre faceva jogging.

I due sono stati trasferiti nel carcere di Marino del Tronto a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’uomo, 54 anni, è un operaio del comune di Spinetoli ed ha precedenti penali, mentre la moglie, 50enne, è casalinga.

Si tratta della coppia che, insieme al figlio ventenne, era stata trattenuta in caserma venerdì notte, dopo il sequestro di una motocicletta che gli inquirenti hanno trovato nel garage dell’edificio nel quale abitano.

Secondo la procura di Ascoli Piceno, però, “va soprattutto notata e apprezzata la piena collaborazione delle diverse persone che hanno assistito alle fasi dell’omicidio e ai momenti antecedenti e successivi”.

Secondo quanto è stato riferito dagli inquirenti, “tutti hanno dimostrato lucidità e franchezza e ampia disponibilità a riferire tutto quello che sapevano e avevano visto, a essere sentiti e in certi casi risentii più volte, anche direttamente sui luoghi dei fatti, senza mai mostrare reticenze”.

Omicidio premeditato in concorso: questo è il reato di cui dovranno rispondere marito e moglie, che dopo essere stati ascoltati sono stati trasferiti, rispettivamente, nel carcere di Marino del Tronto e in quello di Teramo. La svolta questo pomeriggio, quando i carabinieri li hanno prelevati a casa.

“Al momento ci interessava bloccarli”, ha riferito una fonte ufficiale. Le indagini andranno avanti e terranno anche conto degli esiti della udienza di convalida, degli interrogatori dei fermati e delle valutazioni del Gip.

Spinetoli, omicidio ex carabiniere: il movente

Le indagini sono ancora in corso, anche per chiarire il movente che sta dietro l’agguato: la coppia, di origini tarantine, era residente da diversi anni nel quartiere di Spinetoli e, secondo quanto avrebbero riferito agli inquirenti alcuni testimoni, non solo conosceva l’ex vice comandante della stazione di Monsampolo, ma avrebbe avuto qualche doglianza nei suoi confronti, forse conseguenza di uno sgarbo.

Gli inquirenti, inoltre, stanno cercando anche l’arma che ha sparato, molto probabilmente un revolver visto che non c’è traccia finora dei bossoli: quattro colpi, secondo quanto si è appreso, sparati dall’assassino frontalmente. Alcuni testimoni avrebbero riferito che a colpire a morte l’ex carabiniere sarebbe stata “una figura esile”, con il casco integrale dal quale uscivano dei capelli, mentre il complice l’attendeva alla guida della moto scura.

Tutti elementi che saranno chiariti nelle prossime ore. Ma un provvedimento come il fermo porta a ritenere che gli elementi raccolti fino a oggi, compreso il confronto tra il suono del motore della moto sequestrata e quello registrato da una telecamera della zona, sembrano convergere sulla coppia e ritenerla responsabile dell’omicidio.

L’indagine sulla morte di Antonio Cianfrone era molto complessa, ma si è conclusa velocemente: sembrava un agguato pianificato in tutti i particolari ed eseguito da killer professionisti, invece sarebbe stato eseguito da un operaio e una casalinga, che abitano a poche centinaia di metri dalla pista ciclopedonale dove avrebbero colpito, frequentata da decine di persone, che fanno jogging e vanno in bici (e che i carabinieri hanno rintracciato uno a uno per essere ascoltate), utilizzando una moto che è rimasta chiusa nel garage sotto casa.

La procura di Ascoli Piceno, diretta da Umberto Monti, ha coordinato il lavoro del nucleo investigativo dei carabinieri provinciale, della Compagnia di San Benedetto del Tronto e, in particolare, della stazione di Monsampolo del Tronto, dove Cianfrone era stato vice comandante fino a quando, nel 2015, fu sospeso per un’indagine che lo ha coinvolto direttamente.

E dietro il successo dell’indagine c’è anche la condivisione di informazioni e spunti investigativi con la squadra mobile e il comando provinciale guardia di finanza, che ha messo a disposizione hardware e software per analisi apparati informatici e le proprie competenze per gli accertamenti patrimoniali. (fonte AGI)