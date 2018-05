ALESSANDRIA – Un ragazzo di 15 anni si è allontanato da casa lunedì 28 maggio e da allora non si hanno più sue notizie. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] La famiglia di Francesco Privitera ha denunciato la scomparsa da Spinetta Marengo, in provincia di Alessandria, e ha lanciato un appello sui social network per ritrovarlo.

Francesco si è allontanato lunedì e l’ultima volta che è stato visto indossava jeans, maglietta a mezze maniche rossa e scarpe Nike. Il ragazzo è alto 1.75 metri e porta i capelli corti. Subito sono scattate le ricerche e la famiglia ha invitato chiunque abbia notizie e rivolgersi alle autorità.