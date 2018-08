SPOLETO – I migranti? “Andrebbero annegati al largo”. Lo ha scritto su Facebook una dottoressa in servizio al Pronto Soccorso dell’ospedale di Spoleto. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]

La notizia è riportata oggi sulle pagine locali del quotidiano Il Messaggero, secondo il quale lo stesso medico, dipendente della Usl Umbria 2, avrebbe definito i migranti “negracci con le Nike e trippe piene”. Nello stesso post la dottoressa parla inoltre della scabbia mettendola in relazione con le “violenze perpetuate”.

La dottoressa – scrive ancora il Messaggero – ha parlato dei migranti in un gruppo su Facebook del quale fanno parte circa 38 mila camici bianchi. Stamani sul social network il profilo della dottoressa è scomparso. Lo screenshot del commento è stato comunque pubblicato su Twitter dalla blogger Selvaggia Lucarelli. Il post – precisa sempre il quotidiano – ha ottenuto in poco tempo centinaia di like, retweet e commenti. Molti i medici che si sono dissociati dalla collega senza riserve.

Con il Messaggero il direttore sanitario dell’ospedale di Spoleto Luca Sapori ha commentato che “espressioni del genere non sono certamente accettabili”. “Di fronte a dichiarazioni razziali e che non rispettano la dignità della persona non possiamo certamente fare finta di niente” il commento dell’assessore regionale alla Sanità, Luca Barberini. La Usl ha intanto confermato all’Ansa di aver già avviato un procedimento disciplinare a carico del medico.