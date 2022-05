Spoleto, scontro tra auto e furgone sulla Flaminia: morta una donna

Una donna è morta in seguito a uno scontro tra l’auto sulla quale viaggiava e un furgone avvenuto in mattinata lungo il vecchio tracciato della Flaminia alle porte di Spoleto. Sull’incidente sono in corso accertamenti della polizia municipale. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e personale del 118. Ferito il conducente del furgone.