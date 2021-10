Spongano-Andrano, incidente sulla provinciale: morto un giovane di 24 anni finito contro un albero

Incidente stradale nella notte in Salento, sulla strada provinciale Spongano-Andrano: un giovane di 24 anni, Roberto Cozza, di Poggiardo, è morto finendo con l’auto contro un albero. E’ accaduto intorno alle 4 di mattina di sabato 16 ottobre.

Roberto Cozza stava guidando la propria auto, una Ford Focus, lungo la strada provinciale Spongano-Andrano, quando ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un albero.

I soccorsi dopo l’incidente sulla provinciale Spongano-Andrano

L’impatto è stato molto violento: per estrarre il corpo del giovane dalle lamiere dell’auto i sanitari del 118 sono dovuti ricorrere all’intervento dei vigili del fuoco.

Ma anche una volta liberato dall’abitacolo per Roberto Cozza non c’era più nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate nello schianto.

Ancora non è chiara la dinamica dell’incidente e il motivo per cui il giovane sia finito fuori strada. Nel sinistro non sono rimasti coinvolti altri veicoli.

Sull’accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Tricase, che sul posto hanno effettuato i rilievi del caso,

Il precedente: Elisa De Lorenzis morta a 19 anni sulla statale 274

Solo due giorni fa, un altro incidente mortale in Salento: una giovane di Racale, Elisa De Lorenzis, di soli 19 anni, ha perso la vita dopo essere stata sbalzata all’esterno dell’auto in cui era con alcuni amici in seguito all’impatto con il guard-rail della statale 274, all’altezza dello svincolo per la Baia Verde di Gallipoli. Anche in quel caso la ragazza è morta sul colpo.