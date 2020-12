Spostamenti tra Comuni a Natale, 26 e Capodanno, come cambiano: si gira tutta la Provincia?

Come cambiano gli spostamenti tra Comuni il giorno di Natale, il 26 e il primo gennaio. Il Governo ha deciso di fare delle modifiche al Dpcm dopo la mozione della Lega in Parlamento, rendendosi forse conto che ci sono Comuni che hanno poche migliaia di abitanti in cui persone vivono da sole. Quindi vietargli lo spostamento proprio il giorno di Natale potrebbe essere eccessivo.

Ma come cambiano gli spostamenti tra Comuni a Natale?

Al momento non c’è ancora nulla di certo. Ci sono delle ipotesi sul tavolo per porre delle limitazioni a questi divieti. La prima è quella di consentire gli spostamenti tra Comuni per quei paesi che hanno meno di 5mila abitanti. Ipotesi però abbastanza remota per due fattori: a ogni controllo bisogna verificare il numero di abitanti del Comune di residenza. E poi la soglia dei 5mila abitanti potrebbe essere troppo bassa.

La seconda ipotesi sarebbe quella di togliere il divieto di spostamenti tra Comuni solo per il giorno di Natale, lasciandolo invece per il 26 e il primo gennaio, a Capodanno. Anche questa ipotesi però sembra la meno attuabile perché questa norma era stata introdotta per tre giorni specifici. Solo e soltanto per quei tre giorni. Quindi toglierne uno, seppur Natale, per lasciare gli altri due, non avrebbe molto senso.

Divieto di spostamento tra Province, forse la soluzione migliore

La terza ipotesi per alleggerire il divieto do di spostamenti tra Comuni è quella di estendere la norma alle Province. Così da consentire a tutti di andare a trovare un parente che abita al paese vicino. Potrebbe essere la soluzione più logica, ricordando però sempre che non si deve tornare a una situazione come quella che abbiamo vissuto questa estate con una sorta di liberi tutti tanto “il virus è andato via”.

Il virus c’è, quindi ok togliere il divieto agli spostamenti tra Comuni, ma si raccomanda di fare Natale in casa lo stesso, un saluto veloce ai parenti e poi pranzo e cena a casa con i famigliari conviventi. (Fonte Il Corriere della Sera).