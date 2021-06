Spot Cornetto Algida, su Twitter c’è chi non apprezza. Un innocuo spot del Cornetto Algida fa inorridire una utente Twitter che ha deciso di chiuderla là con i gelati per eccesso di poltically correctness.

“Signora si nasce”, questo il nick name ha acceso ovviamente la polemica social e la conseguente reprimenda.”Signori si nasce, e lei non lo nacque”, per parafrasare il grande Totò. Che però non era così permaloso.

Siamo sprofondati del resto nell’era della suscettibilità (copyright Guia Soncini) e i social contribuiscono all’isteria.

Cosa si vede di così offensivo nello spot? Naturalmente nulla, se non una coppia mista con quello che la twittatrice chiama “rappresentanza cioccolato” e due ragazze che forse si scambiano qualche effusione. Vale a dire la presenza obbligata di un’attrice di colore e la coppia lesbica per compiacere il conformismo dominante gender usato a scopi pubblicitari e bla bla… come sappiamo.

La questione tuttavia, a dispetto (a questo punto converrà dire proprio per questo) della banalità polemica, è non si sa come in testa alle onnipresenti classifiche delle tendenze sui social.

Dal cornetto ai diritti delle minoranze, il passo è breve e la discussione si aggroviglia senza più potersi liberare dal giogo della sproporzione inevitabile fra gli argomenti. Sempre pretestuosi, anche quando nel nostro caso ne segnaliamo l’assurdità. Urge una bella frase fatta: ah, già, il cane che si morde la coda.