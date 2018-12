ROMA – La vicenda della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo (Ancona) è ancora troppo viva: questo Capodanno sarà all’insegna della caccia allo spray al peperoncino. Sempre più comuni hanno fatto scattare il divieto per l’uso di uno strumento che, pensato come autodifesa delle donne dagli aggressori, è diventato sempre più un metodo dei ladri per creare scompiglio nei grandi raduni (e approfittare dello scompiglio per rubare più facilmente). A Corinaldo la ressa provocata dallo spray ha causato 6 morti.

Ecco l’elenco dei comuni che hanno vietato lo spray a Capodanno e non solo (in alcuni casi i divieti sono estesi per tutte le festività):