Spresiano, denunciata per furto cerca di sfondare il cancello dei carabinieri in retromarcia: arrestata (foto ANSA)

ROMA – Una donna è stata arrestata a Spresiano, in provincia di Treviso, dopo essersi volontariamente schiantata in auto contro il cancello della caserma dei carabinieri “per vendicarsi”.

I carabinieri avevano convocato una 51enne in caserma per notificarle una denuncia per furto aggravato ma la reazione della donna, incensurata, è stata sorprendente.

Come riporta “La Tribuna di Treviso”, la donna per “vendicarsi” della denuncia appena ricevuta, è salita in auto ma, invece di tornare a casa, ha cercato di sfondare il cancello della locale caserma dei carabinieri in retromarcia.

Nei giorni precedenti la donna era stata ripresa dalle videocamere di un centro commerciale della zona a rubare in diversi negozi.

I carabinieri hanno così convocato la donna in caserma domenica mattina, 17 maggio, ma non appena si è vista notificare la denuncia per furto la donna ha perso la testa.

Dopo essere salita in macchina, invece di allontanarsi dalla caserma ha iniziato a colpire più volte il cancello in retromarcia.

I militari dell’Arma non hanno potuto fare a meno di arrestarla con l’accusa di danneggiamento aggravato.

Giovedì scorso un episodio simile era avvenuto ad Ariano Irpino (Avellino).

Il conducente di un Fiat Fiorino ha sfondato in retromarcia il cancello carrabile della Compagnia dei Carabinieri per poi scappare.

Una fuga finita qualche ora dopo a Bovino, in provincia di Foggia. (fonte LA TRIBUNA DI TREVISO)