Due spritz e due tramezzini a 26 euro. Accade in un bar al centro di Verona. Ed è l’ennesimo episodio che accade in questa estate di prezzi folli. Il cliente si sfoga su Facebook accusando il bar di essere tra ” i nuovi ladri”. L’esercizio commerciale non ci sta e replica dicendo di pagare 48 buste paga.

Due spritz e due tramezzini a 26 euro a Verona

I due spritz e i due tramezzini sono stati consumati nella centralissima piazza Bra, al Bar Liston 12. Lo scontrino è stato pubblicato sui social dal fumettista e illustratore vicentino Davide “Charlie” Ceccon, che ha raccontato le spese sostenute per una gita di poche ore in compagnia di un’altra persona a Verona.

Nel post si legge: “Ieri mi sono fatto una gita con una persona, a Verona, in centro. A parte la benzina e l’autostrada / (sette euro + 8 litri di benzina), ci siamo azzardati a sederci al Bar Liston 12 in Piazza Brà 14 (…) nei tavolini esterni, con vista sulla piazza dell’Arena. Visto il menù abbiamo optato per due tramezzini, un prosciutto e funghi ed un tonno e pomodori e due spritz uno Campari ed uno Aperol. Fine. Come da scontrino si evince che ho speso 26 euro, dove in un bar a Vicenza costa un euro e venti il tramezzino e due euro e cinquanta lo spritz, dunque totale 7,40 euro contro 26 di questi ladri patentati”.

La replica del titolare: “Paghiamo 48 buste paga. Sette euro per uno spritz a due passi dall’Arena non è esagerato”