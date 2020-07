Tre ragazzini immortalati dalle telecamere dei locali a Testaccio mentre sputavano sulle portiere delle auto in sosta.

I tre ragazzini ripresi mentre si divertivano in una gara di sputi sulle portiere e maniglie delle auto in sosta a Testaccio, a Roma, avrebbero massimo ventanni.

Come riporta Leggo, sono stati immortalati dalle telecamere di una discoteca e di un ristorante in via Galvani a Testaccio.

Rischiano tre mesi di reclusione oltre al una multa da 205 euro. In caso di positività di uno di loro gli anni di prigione arriverebbero a 6 e 5mila gli euro di multa.

Hanno sputato su più di trenta auto in sosta lungo la via della movida. Il proprietario di una discoteca, dopo aver chiamato gli agenti della municipale in servizio, si è offerto di aiutare gli automobilisti dando del detergente antibatterioco per ripulire le auto.

Sputi sulle auto, da Trastevere a Dragona

Già ieri era venuta a galla la storia di una banda di ragazzini che a Trastevere aveva seminato il panico tra gli abitanti sputando sui citofoni e sulle maniglie delle auto parcheggiate. C’è chi ha persino attaccato un nastro di plastica bianco e rosso davanti casa, nella speranza di impedire ai ragazzi di avvicinarsi.

Episodi simili anche a Dragona, zona sud della Capitale. Come scrive il quotidiano romano, i ragazzi si divertono con gare di sputi sulle saracinesche dei negozi. (fonte LEGGO)