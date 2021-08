Sta per partorire in autostrada, Polizia scorta l’ambulanza all’ospedale Maggiore di Bologna (foto d’archivio Ansa)

Sta per partorire in autostrada. La Polizia Stradale di Bologna la scorta insieme al marito fino all’ospeale Maggiore di Bologna. Il rischio era che il piccolo Giacomo venisse alla luce in un’area di servizio o, ancor peggio, in autostrada. Non è successo grazie all’intervento degli agenti e di un’ambulanza del 118.

Bologna, Polizia scorta ambulanza all’ospedale Maggiore

Alle prime contrazioni, marito e moglie al nono mese di gravidanza erano usciti di casa per raggiungere l’ospedale più vicino, quello di Bentivoglio. Ma l’uomo ha sbagliato strada imboccando la A13 e fermandosi poi in nell’area di servizio Bentivoglio Ovest da dove ha chiesto aiuto al 113.

Data la situazione d’emergenza, sono stati attivati i soccorsi: un’ambulanza e una pattuglia della Polizia Stradale di Altedo hanno raggiunto l’area di servizio. Visto che il parto era imminente, la donna è stata caricata in ambulanza per essere trasportata in ospedale, ma il tempo a disposizione era poco e c’era il rischio di trovare traffico, anche a sirene spiegate.

Ambulanza scortata dalla Polizia che ha bloccato le auto lungo il tragitto

Gli agenti hanno così scortato il mezzo sanitario fino a destinazione, nel più breve tempo possibile e in sicurezza, bloccando il traffico su tutti gli incroci e le rotatorie lungo il tragitto. In pochi minuti l’ambulanza è così arrivata al Maggiore di Bologna dove Giacomo è potuto nascere in sicurezza.