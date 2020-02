ROMA – Un uomo in tuta blu, con una spada giocattolo in una mano, che si fa trovare sotto casa tua e ti dice: “Mi mandano gli alieni, mi hanno ordinato di unirmi sessualmente a te per la sopravvivenza della razza umana”. A Sabrina Ferilli è capitato anche questo. Ma oggi l’uomo accusato di questo ed altri episodi di stalking ha ricevuto una condanna in primo grado ad un anno.

L’uomo, C. N., 69 anni, secondo l’accusa avrebbe iniziato a perseguitare l’attrice nel 2009. Aveva cominciato con appostamenti sotto casa sua, cantando canzoni d’amore e mandandole fiori e lettere. In una missiva, pensando di provare così la serietà delle proprie intenzioni, le aveva anche scritto; “Vorrei sposarti secondo il rito di santa romana chiesa”. E non si era più fermato. In un’occasione l’avrebbe anche afferrata per un braccio e strattonata.

Un giorno, poi, lo stalker si è presentato travestito con una tuta celeste dicendo di essere stato “mandato dagli alieni per unirsi a lei per la sopravvivenza dell’umanità”. Parole a cui in tribunale ha replicato sostenendo di essere esperto in ufologia, e accusando l’attrice che l’aveva rifiutato di essere una “distruttrice dell’umanità”. Alla fine Sabrina Ferilli aveva dovuto cambiare abitudini, i luoghi frequentati, persino il percorso casa-lavoro. E poi ha sporto denuncia, ma ha deciso di non costituirsi causa civile e di non chiedere un risarcimento.

A febbraio era scattato il divieto di avvicinamento e adesso è arrivata la condanna. L’accusa aveva chiesto tre anni e tre mesi di reclusione, la sentenza è di un anno, pena sospesa, con l’accusa di stalking. (Fonte: Il Messaggero)