Stalking giudiziario, condannato un avvocato a Monza: prima condanna in Italia (foto Ansa)

MONZA – Un avvocato di Usmate Velate (Monza) è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Monza a quattro anni di reclusione e all’interdizione dalla professione per cinque anni, con l’accusa di stalking giudiziario nei confronti di un imprenditore brianzolo.

A quanto risulta, è la prima condanna in Italia per questo reato.

A quanto emerso dalle indagini coordinate dal pm di Monza Michela Versini, l’avvocato avrebbe intentato oltre 200 cause civili e penali nei confronti di un suo ex cliente.

Il tutto era cominciato dopo che, nel 2011, questi avrebbe deciso di interrompere la loro collaborazione.

Di fatto, questo avvocato aveva cominciato a sconvolgere la sua vita e quella della sua famiglia.

“Con il ricorso sistematico e strumentale ad incessanti e infondate azioni giudiziarie”, si legge nel capo di imputazione, l’avvocato “arrecava molestie ai predetti”.

Si legge ancora nel capo di imputazione:

L’avvocato costringeva la famiglia a “modificare le loro abitudini di vita ed esponendoli a continue spese processuali e a gravi ricadute sul piano dell’immagine professionale e personale”.

Stalking, cosa si intende con questo termine

Stalking è un termine della lingua inglese utilizzato in italiano per indicare una serie di atteggiamenti tenuti da un individuo, detto stalker, che affliggono un’altra persona, perseguitandola, generandole stati di paura e ansia, arrivando persino a compromettere lo svolgimento della normale vita quotidiana.

Il termine stalking, e quindi stalker, deriva dal verbo to stalk nel significato di “camminare con circospezione”, “camminare furtivamente”, “colui che cammina in modo furtivo” indicante anche il “cacciatore in agguato” (fonte: Ansa, Wikipedia).