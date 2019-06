ROMA – Stanza negata ad uno studente perché di colore. L’ennesima vicenda di discriminazione arriva da Facebook, dove è stata denunciata dalla pagina satirica CdM – Il coinquilino di me***.

I gestori della pagina social sono stati contattati da una utente che ha riferito “una delle numerose conversazioni che una mia amica, una ragazza di colore, è costretta a fare per aiutare suo fratello a trovare una stanza. Anche lei – spiega l’utente, di nome Mariana – cerca disperatamente casa, ormai da non so quanti mesi. Nessuno le risponde, e quando rispondono, le dicono il vero motivo”.

Al post, ora rimosso da Facebook, era allegato uno screenshot di una delle conversazioni citate, in cui era possibile leggere la risposta ad un annuncio per una stanza singola a Firenze pubblicato sul social.

Quando l’utente ha domandato se fosse disponibile la risposta è stata: “Mi dispiace, i miei coinquilini cercano solo italiani”. Parole molto criticate in rete, fino al commento finale di una certa Camilla, che ha chiosato: “Vabbè alla fine è giusto. Una ragazza o un ragazzo “di colore” – scrive – cosa avrebbero da condividere con due italiani così ignoranti?”. (Fonte: AdnKronos)