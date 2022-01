Statale 106, scontro tra tre auto tra Riace e Stignano: un morto e cinque feriti

Un uomo è morto e altre cinque persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nella serata martedì, 11 gennaio, sulla statale 106 in un tratto compreso tra i comuni di Riace e Stignano, nella Locride. A perdere la vita un quarantasettenne di Bovalino, deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale.

Tre le auto coinvolte nell’impatto. Sul posto per prestare i soccorsi sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Monasterace.

I feriti, tre dei quali in condizioni più serie, sono stati trasportati nell’ospedale di Locri. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Roccella Ionica che hanno effettuato i rilievi per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto.

I rilievi dei carabinieri

I rilievi, come racconta la Gazzetta del Sud, “sono stati eseguiti dai Carabinieri, in particolare, del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Roccella Jonica, che sono prontamente intervenuti sul luogo dell’incidente e che indagano per poter ricostruire la dinamica che ha portato all’impatto dei veicoli. Il traffico stradale è stato interrotto per oltre un’ora con deviazioni attraverso strade secondarie che attraversano Riace Marina.

Il tratto in cui è avvenuto l’incidente di ieri sera è uno dei più pericolosi della Statale 106. Lo scorso mese di agosto, infatti, a poca distanza dall’incidente di ieri, in un altro grave scontro sono decedute tre persone, tra cui il comandante della polizia municipale di Roccella Alfredo Fragomeli , e la moglie Giusy Bruzzese, anche lei dipendente del Comune roccellese”.