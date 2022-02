Tragedia a Statte, in provincia di Taranto, dove nella tarda serata di ieri un giovane di 19 anni, Giuseppe Gallina, è morto colto da malore durante una partita di calcetto. Il ragazzo si trovava nel campo sportivo della parrocchia San Girolamo Emiliani. Il ragazzo si è accasciato perdendo i sensi, probabilmente colto da un infarto. Dopo poco sono intervenuti i sanitari del 118, ma è risultato vano ogni tentativo per rianimare il 19enne, residente nel quartiere Paolo VI. Sul posto anche i carabinieri e il medico legale. E’ stata aperta un’inchiesta per accertare le cause della morte.