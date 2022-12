Rubata nella notte la statua del Bambin Gesù del presepe allestito sul sagrato del Duomo di Firenze. Dai filmati delle telecamere appaiono tre giovani che hanno portato via la scultura in terracotta. Visibili i loro volti. L’Opera del Duomo ha già presentato denuncia ai carabinieri. Il fatto è successo alle 4.45 e dalle immagini risulta, riporta l’Opera, che uno dei tre si è introdotto nel presepe, saltando la staccionata di protezione. Quindi ha prelevato la statua di Gesù bambino dopo aver fallito il tentativo di portare via altre sculture che però sono risultate troppo pesanti.

Il precedente

Il presepe sul sagrato del Duomo di Firenze, che rimarrà visibile fino all’Epifania, è composto da statue in terracotta a grandezza naturale. Pezzi unici realizzati a mano da un artigiano di una storica fornace dell’Impruneta e donate all’Opera di Santa Maria del Fiore. Il presepe del sagrato del Duomo è stato oggetto di altri atti vandalici negli anni scorsi. L’ultimo avvenne nel gennaio 2022 quando furono quattro giovani a danneggiare, in quel caso, la statua del Bambin Gesù, mettendosi al suo posto e immortalandosi con i cellulari. L’Opera di Santa Maria del Fiore anche in quel caso aveva presentato denuncia e grazie alle telecamere i giovani furono individuati.

