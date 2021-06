Fa discutere la statua della porchetta a Trastevere. L’opera, realizzata per celebrare il piatto tipico della tradizione culinaria romana, ha scatenato una levata di scudi da parte degli animalisti.

Una “statua orribile” secondo l’Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente (Aidaa) che ne chiede l’immediata rimozione. “Triste e macabra”, nonché “di pessimo gusto”, secondo la Lav che ha organizzato anche una manifestazione in piazza San Giovanni della Malva, dove è stata installata la porchetta in travertino.

La statua della porchetta a Trastevere

La statua, realizzata da Amedeo Longo, si intitola “Dal panino si va in piazza”. Così la descrive il suo creatore: “La porchetta, alimento tipico laziale, ironico e beffardo! Capace di alimentare la goliardia, ma anche di generare confronto. Il cibo degli opposti: popolare e nobile, democratico e monarchico, papalino e infernale”.

L’opera si inserisce all’interno di un progetto della Rufa (Rome University of Fine Arts) intitolato “Piazze Romane”, che ha l’obbiettivo di valorizzare il “Made in Italy” in ogni suo aspetto, anche quello culinario.

Statua della porchetta, la protesta degli animalisti

“Proviamo ribrezzo e sconcerto di fronte a una tale schifezza che qualcuno definisce arte”, fa sapere l’Aidaa in una nota.

“E per la mancanza di rispetto verso i maiali, animali tra più uccisi e macellati nel mondo occidentale. Pensiamo che in Italia solo in questi primi mesi del 2021 ne sono stati macellati 3.645.144. Si tratta di animali sensibili e intelligenti che vengono uccisi spesso in maniera atroce, e mentre a Cremona si manda a processo il titolare proprio di un macello suino per i maltrattamenti inflitti ai maialini prima della loro morte, a Roma qualcuno vede bene di realizzare una statua alla porchetta”.

“Chiediamo- conclude Aidaa – che il comune e la sindaca Raggi rimuovano questo orrore”.

Statua della porchetta, contro anche il portavoce dell’Assemblea capitolina

Con loro anche Daniele Diaco, portavoce all’Assemblea capitolina e presidente della Commissione IV Ambiente, che l’ha definita addirittura la “statua di un cadavere nel mezzo di Trastevere mascherata da goliardia”.