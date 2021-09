Stefano Bajardo muore per un infarto fulminante a Sondrio: era un poliziotto della Questura (Foto d’archivio Ansa)

Stefano Bajardo è morto un infarto fulminante. Era un poliziotto in servizio alla Questura di Sondrio ed era anche vice segretario del Siulp, uno dei sindacati di Polizia.

Stefano Bajardo è morto a 55 anni per un infarto fulminante. L’agente era in servizio alla Questura di Sondrio. Era in Polizia da 34 anni.

La moglie Juliana, 43 anni, lo ha ricordato così sulle pagine de La Provincia di Sondrio: “Non aveva mai avuto problemi particolari, per tutti noi Stefano era il nostro “gigante buono”. Sempre gentile, sempre premuroso, affabile con i suoi bambini, Lorenzo, 10 anni, ed Eros, di 7. Erano la sua vita. Era felice e niente, avrebbe potuto far pensare a una tragedia simile”.

La donna è di origini argentine, nel 2009 ha sposato Bajardo e si è trasferita a Sondrio.

Il ricordo del Siulp e del Sap

Il Siulp, il Sindacato italiano unitario lavoratori di Polizia, di cui, Bajardo, era vice segretario provinciale, che lo ha ricordato su Facebook, dicendo che era un “collega stimatissimo e padre di una splendida famiglia”.

Anche il Sap (Sindacato autonomo Polizia) di Sondrio, ha voluto ricordare su Facebook “la scomparsa del caro amico e collega Stefano Bajardo. Ci mancherai Bajo, riposa in pace”.