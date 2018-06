ROMA – Paura per Stefano De Martino, ex marito di Belen Rodriguez e padre del piccolo Santiago. Il ballerino è rimasto coinvolto in un incidente stradale sull’autostrada A1, in direzione Napoli. È successo sabato notte intorno alle 2.

De Martino si trovava a bordo di una Audi TT insieme ad un suo amico, che era alla guida. Lo schianto è avvenuto tra Anagni e Ferentino: l’Audi si è scontrata con una Fiat Punto. Entrambi, De Martino e l’amico, sono rimasti illesi, mentre il conducente dell’altro veicolo è leggermente ferito.

Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che il conducente della Punto abbia improvvisamente perso il controllo dell’auto spostandosi al centro della carreggiata. Proprio in quel momento sopraggiungeva l’Audi che non è riuscita ad evitare l’impatto.

Stefano stava andando a Napoli per presenziare all’inaugurazione di un negozio di abbigliamento. Nonostante l’incidente e i rallentamenti è comunque riuscito ad essere presente e a salutare i suoi fan. In molti sui social si sono mostrati preoccupati per la sua incolumità, ma all’evento De Martino è arrivato tutto intero.