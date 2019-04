TORINO – Doveva essere in carcere da un pezzo Said Mechaquat, il 27enne reo confesso dell’omicidio di Stefano Leo ai Murazzi di Torino. Invece era libero, forse per un errore giudiziario. Per questo il Ministero della Giustizia vuole vederci chiaro: sta acquisendo informazioni, sebbene non abbia ancora provveduto ad inviare gli ispettori. Non è escluso, scrive l’agenzia Ansa, che possa attivarsi nelle prossime ore.

L’errore sarebbe stato commesso nel 2018, quando è diventata definitiva una condanna contro Mechaquat a un anno e sei mesi per maltrattamenti in famiglia. Senza condizionale. Voleva dire una cosa sola: carcere inevitabile. Tra la Corte d’Appello e la Procura, però, si è verificato un corto circuito e l’ordine di carcerazione non è mai stato spiccato. Cosa sia successo a Palazzo di Giustizia è difficile da ricostruire e spetterà al ministero accertarlo. Fonti interpellate dall’Ansa affermano che in Procura le carte non sono arrivate. Non c’erano il 23 febbraio, quando Mechaquat ancora a piede libero ha potuto uccidere Stefano piantandogli un coltello in gola, per poi allontanarsi a passo svelto indisturbato, in una delle zone del centro storico più affollate.

Said era stato condannato in primo grado nel 2015 per le botte e i soprusi cui avrebbe sottoposto la ex compagna. Il suo ricorso in appello è stato giudicato inammissibile nel 2018, rendendo esecutiva la pena. A quel punto, in base alla legge, la Corte avrebbe dovuto rinviare la palla alla Procura presso il Tribunale. Ma a quanto pare non è successo. Che dovesse finire in carcere già nel 2018 lo diceva la mancanza della condizionale (l’imputato aveva dei precedenti) e anche il coinvolgimento di un minorenne nella vicenda dei maltrattamenti, cosa che impedisce al condannato di chiedere sospensioni o misure alternative alla detenzione.

Invece, il 23 febbraio si è appostato in un vialetto alberato in riva al Po, ha atteso pazientemente che passasse qualcuno da uccidere. E ha ucciso. “Volevo togliere il futuro a un ragazzo come me”, è stata la storia incomprensibile che ha raccontato ai carabinieri dopo avere passato un altro mese a piede libero.

Non sarebbe neppure la prima volta che a Torino i riflettori si accendono sulla Corte d’appello. La cronica scarsità del personale e la quantità dei fascicoli da smaltire sono da tempo un problema. Il record nei ritardi è probabilmente stato segnato nel 2016, quando fu discusso un processo per una rapina commessa a Novara nel 1994: il bottino era ancora in lire. A febbraio 2017 i magistrati chiesero pubblicamente “scusa al popolo italiano”, in piena udienza, perché un fascicolo per violenza sessuale era caduto in prescrizione. Nel settembre successivo subì la stessa sorte un caso di stupro su un minore vecchio di 16 anni.

A partire dal 2015, quando il presidente era Arturo Soprano, ora in pensione, sono state attivate commissioni speciali, criteri di priorità, sezioni stralcio. Il nuovo presidente, Edoardo Barelli Innocenti, all’inaugurazione dell’anno giudiziario 2019 ha sottolineato che le Corti d’appello “sono oberate da un flusso continuo di nuove impugnazioni mentre le forze a disposizione non sono sufficienti per la mole di lavoro”. Le carte si accumulano e il personale non riesce a smaltire le pratiche. (Fonte: Ansa)